(Di sabato 14 gennaio 2023)- Cuneo 3 - 1 (25 - 22, 25 - 20, 22 - 25, 25 - 22) Il PalaFenera aveva salutato il 2022 con un, e con un altroriparte in questo 2023. Nella seconda giornata di ritorno la Reale ...

Lo sprint iniziale di, che apre il secondo parziale già sul 5 - 1, viene subito riassorbito da Cuneo; la fase centrale è nuovamente giocata punto a punto fino allo strappo finale delle padroni ......00 Urania - Trapani 75 - 70 18:00 Stella Azzurra - Piacenza 92 - 87 20:00 Eagles Cividale - Pistoia 65 - 58 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:00- Cuneo 19:30- Pinerolo Visualizza Serie ... Novara e Chieri sono specialiste nei derby Novara-Pinerolo 3-0 (25-12, 25-17, 25-22) Ritrova il sorriso la Igor Gorgonzola Novara, che dopo la scoppola subita in Champions per mano del Vakifbank, si rituffa nel campionato non lasciando scampo ...Dopo l’agrodolce infrasettimanale europeo delle squadre italiane, torna il Campionato di Serie A1. Sabato decisamente a tinte piemontesi, con il doppio derby Chieri-Cuneo e Novara-Pinerolo, prima di u ...