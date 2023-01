“Non era meglio Rugani?” La disfatta contro il Napoli ha un colpevole ben preciso

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Juventus si è risvegliata da un vero e proprio incubo; dopo la serata di ieri la sensazione è chepotesse essere titolare. Un vero e proprio disastro; non si può definire in altri modi la sconfitta della Juventus a; i bianconeri, nella serata di ieri, si presentavano in casa dei partenopei con l’obiettivo almeno di non perdere. Un risultato positivo, oltre ad allungare la striscia di partite senza sconfitta, avrebbe aumentato le speranze di rimonta e (forse) cambiato l’aspetto psicologico del campionato. Le cose sono andate in maniera completamente diversa con la Juventus dominata dall’inizio alla fine tranne un piccolo tratto del primo tempo quando è arrivata la classica reazione d’orgoglio. Alla fine il tabellone dice cinque a uno; sconfitta pesantissima sia in termini di proporzione sia dal punto di vista tecnico/tattico. LaPresseIl ...