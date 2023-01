“Non è un addio… Brilla amico mio – Ciao Bembò” | silenzio e dolore nel giorno dell’addio a Roberto

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (AV) – E’ ilperBembo. Nel pomeriggio presso la Chiesa dell’Annunziata e di San Guglielmo di Mercogliano ha salutato il giovane, morto dopo l’accoltellamento all’alba del primo gennaio. “Non è unmio.“. E’ questo lo striscione esposto dagli amici presenti all’esterno della chiesa. Dall’altare il Vescovo di Avellino Arturo Aiello, l’abate di Montevergine Riccardo Guariglia e il parroco di Mercogliano Don Vitaliano della Sala hanno officiato la cerimonia funebre. “Se non abbiamo saputo insegnarvi l’arte di vivere, cari giovani, non siamo degni e meritiamo che la paternità ci venga tolta – dice Monsignor Aiello – Ma a voi, cari giovani, dico che Gomorra non è ...

l'eco di caserta

