“No a sorrisi provocatori e abiti succinti” | l’opuscolo anti-stupro in Friuli fa discutere

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 14 gennaio 2023) A Cividale del, piccolo centro in provincia di Udine, è montata la polemica contro il Comune e la Regione in seguito alla diffusione nelle scuole di un opuscolo definito “” in cui vengono dati consigli su come cercare di “prevenire” episodi di violenza sessuale. Sia i collettivi studenteschi sia l’opposizione non hanno per niente gradito il contenuto. Le critiche si riferiscono in modo particolare ad alcune frasi riportate nel testo, tra cui spiccano “Non fateironici oa sconosciuti” e “Evitate un abbigliamento stravagante o succinto”. Vi raccomandiamo... Il sesso senza consenso è considerato: la nuova legge approvata in Spagna Il disegno di legge, denominato ...