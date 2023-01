Nina Zilli | in costume scatena il web | Il video

(Di sabato 14 gennaio 2023) C’è undiche non è di certo passato inosservato: l’avete vista con quel bikini? Incredibile, guardate che fisico. La nota cantante è tornata a far parlare di sé e per questa volta non si tratta della sua musica eccezionale. Al centro dell’attenzione sono finite alcune immagini pazzesche, le avete viste? Con L'articolo, inil web Ilchemusica.it.

Il Tempo

Prima hanno mostrato il numero di cellulare privato di Alessia Marcuzzi su Instagram, poi hanno spoilerato la notizia della gravidanza della cantante, che sui social si è risentita. Ma un ...La goliardica consegna del Tapiro d'oro, il premio - burla di 'Striscia la Notizia', allo showman siciliano per aver spoilerato la gravidanza della cantantesi è conclusa in un reciproco ... Striscia La Notizia, tapiro Fiorello per Nina Zilli: "Chiedo scusa". La gaffe disastrosa Non l’ha presa bene, ma comunque ha conservato una buona dose d’ironia. La reazione di Maria Chiara Fiaschetta, in arte Nina Zilli (e del compagno Danti) allo… Leggi ...L’amicizia tra Fiorello e Valerio Staffelli finisce male: “Se lo fai, sei una me**a”. La goliardica consegna del Tapiro ...