Niente sfida con il Napoli a febbraio | il calciatore dell’Eintracht torna in Serie A!

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una lunga notte festeggiando lo storico 5-1 inflitto alla Juventus e poi di ritorno al lavoro. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore aldi Luciano Spalletti, già in campo questa mattina in quel di Castel Volturno all’indomani della storica manita rifilata ai rivali bianconeri. Il calendario comincia ad infittirsi, martedì subentrerà anche la Coppa Italia (con la Cremonese attesa al Maradona) e per gli azzurri l’importante è mantenere alta la condizione fisica di tutti gli elementi della rosa, anche vista la grande varietà e qualità che ha quest’anno quest’ultima. Proprio alla luce dei tanti e prossimi impegni, in casa azzurra si inizia a dare uno sguardo anche alla Champions, che vedrà ilprotagonista fra poco meno di un mese. SSC(Getty Images) La data fissata per il ritorno partenopeo nelle magiche ...

Sky Sport

Ovviamente sarà anche unafisica giocando tre su cinque, ma non vedo l'ora. L'anno scorso ho ... Maè cambiato troppo. É una bella sensazione, ma allo stesso tempo so che la competizione è ...tifosi giallorossi sugli spalti - il divieto di trasferta vale anche per i colleghi ... Tre giorni dopo, appunto, ladi campionato in programma allo Stadio Maradona. Atalanta-Salernitana, Gasperini: "Niente calcoli, non penso ancora alla Juve" (Agenzia Vista) Milano 14 gennaio 2023 “Meloni non ha niente da perdere, è la sfida della vita per lei perché significa cambiare la Nazione. Sono confidente che gli alleati riconoscano l’importanza de ...Dopo avere trascinato il Nottingham Forest in semifinale di Coppa di Lega parando due rigori ai Wolves, Dean Henderson non potrà affrontare il Manchester United nella doppia sfida che deciderà l’appro ...