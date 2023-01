Nicole Murgia accusata di aver bestemmiato | il video incriminato

Circola, infatti, il video della presunta bestemmia di. Leggi anche > Gf Vip, Sarah Altobello e la scena 'imbarazzante' nella casa: ecco cos'ha fatto Gf Vip, il video della bestemmia ...Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip Questa volta a finire nel limbo della possibile squalifica è, protagonista di una conversazione che potrebbe contenere al suo interno una presunta frase blasfema. La segnalazione, come spesso accade, giunge a mezzo social grazie ai nostri ...Paola Barale nell'occhio del ciclone. La showgirl star della tv negli anni '90 è stata sommersa dalle critiche per aver pubblicato una foto in cui mostra chiaramente di ...Ancora bestemmie al Gf Vip La polemica è in corso da ieri sera su Twitter dove, la concorrente in questione, è bersagliata dal web che spera di vederla fuori dalla ...