Newcastle | che obiettivo per il centrocampo

La prima della classe è imbattuta da 11 partite di fila, con nove vittorie e due pareggi, l'ultimo dei quali nella prima sfida del nuovo anno: 0 - 0 interno contro il. Arsenalha ...... in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Telecronaca di Paolo Ciarravano;- ... reduce da cinque vittorie consecutive in campionato,affronterà il Lorient. Cerca la prima ...Newcastle e Fulham si sfideranno nella ventesima giornata di Premier League, in programma domenica 15 gennaio alle ore 15:00 ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...