Neve a Roma 2023 | le previsioni meteo tra gennaio e febbraio | in arrivo freddo e precipitazione

- Addio anticiclone africano, arriva l'inverno. Nelle prossime ore l'Italia sarà interessata da ... Da domani arriva anche la, che interesserà prima il nord Italia, per estendersi da lunedì ...AGI - Il pianto dei ghiacciai sempre più magri, il Gran Sasso 'secco' senzama anche (e soprattutto) una leggera pioggia (non certo una bomba d'acqua) che porta il caos in tuttacon strade trasformate in torrenti , piazze in piscine, una metropolitana in tilt e le ...La prossima settimana sbarca l'inverno, quello vero. In arrivo freddo, neve a tratti in pianura, temporali e forte vento. «Aria fredda polare raggiungerà anche il ...Sono 140mila le persone a rischio alluvione nella Capitale dove basta una pioggia leggera per creare il caos. Il cemento ‘selvaggio’ trasforma la più grande metropoli italiana in un acquitrino d'inver ...