Nesti | Un Napoli mille colori ha mortificato la Juventus

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Carlo, giornalista, scrive sulChannel: “E' un", come cantava Pino Daniele, e il ruolo di "carta sporca", stavolta, tocca agli avversari, annientati. La squadra di Spaletti è "stra": straordinaria, straripante, strafottente. -afferma- La Juve viene mortificata, senza neppure il tempo di chiedersi come abbia potuto incassare nessun gol, nelle 8 precedenti vittorie, e 5 in un colpo solo. Ildel Maradona entusiasma quanto Maradona, con Osimhen (12 gol) e Kvara (7 gol e 7 assist) fragorosi come petardi, e luminosi come fuochi. -prosegue- Il "corto muso" di Allegri diventa "muso lungo", a furia di ceffoni, resistendo nel primo tempo, e crollando nel secondo. Bremer è schiavo di Osimhen, e Danilo ...