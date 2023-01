Neonata muore in ospedale dopo tre giorni dalla nascita | il legale dei genitori | Attendiamo l' esito dell' autopsia

(Di sabato 14 gennaio 2023) "È stata aperta un’istruttoria per capire cosa è successo. Siamo fiduciosi nel lavoro degli organi competenti a cui daremo la più ampia collaborazione". È quanto fanno sapere dall'Garibaldi di Catania in merito al casomorta...

E' quanto fanno sapere dall'ospedale Garibaldi in merito al caso dellamorta dopo tre soli giorni dalla nascita. Syria, così si chiamava, era nata tra le 39 e le 40 settimane di gravidanza. A ...Tragedia in Sicilia. La notte scorsa, unadi soli 4 giorni è deceduta all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. La piccola Sirya, che era nata tra le 39 e 40 settimane di gravidanza e pesava 2 chili e 730 grammi, ha cominciato a ...Si procederà con giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia psichiatrica volta a valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputata al momento ...Una neonata di soli 6 mesi è morta nel periodo di Natale per una bronchiolite, presso l'ospedale di Rimini dove era stata ricoverata.