Nei ristoranti a buffet si spreca ancora troppo cibo | ecco come ridurre gli scarti

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il danno e la beffa. Mentrecentinaia di milioni di persone soffrono per la fame e la scarsa qualità dela disposizione, secondo le stime dell’Onu il 28% della terra agricola mondiale (circa 1,4 miliardi di ettari) coltivache non verrà consumato. Tanto che un terzo delprodotto nel mondo viene scartato addirittura prima di arrivare sulle tavole. Una pratica che costa ben 750 miliardi di dollari in perdite economiche e costi ambientali. È pur vero che una parte considerevole divieneto nelle case ma, con il suo 17%, il settore dell’ospitalità e della ristorazione fornisce un contributo non secondario a questo triste fenomeno. La spreco alimentare nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità incide per il 17% sul totale del fenomenoGli studi sullo ...

