NBA | i risultati di giornata 13 gennaio | altra sconfitta per Paolo Banchero | bene Denver | New Orleans e New York Fontecchio ancora inutilizzato

(Di sabato 14 gennaio 2023) Continua la stagione di NBA. Nella notte appena passata si sono disputate ben nove partite di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di. Nonostante le pesanti assenze di Zion Williamson e Brandon Ingram, Newvince sul campo di Detroit per 116-110 e sale a quota 26 successi in stagione. Decisivi per i Pelicans i 33 punti e 16 rimbalzi di Jonas Valanciunas e i 19 punti a testa di Trey Murphy III e CJ McCollum. Non bastano invece ai Pistons (privi di Cade Cunningham) i 22 punti di Bojan Bogdanovic e i 20 e 10 rimbalzi di Saddiq Bey.Atlanta, che con un canestro allo scadere di John Collins riesce a superare Indiana in trasferta per 113-111. In casa Hawks ci sono da segnalare i 26 punti e 11 assist di Trae Young ...