Napolimania | la grande bellezza di Spalletti umilia il corto-muso di Allegri | che freddo a -10

Sarà unevento al Maradona. Da tutto esaurito. In 50mila spingeranno Osimhen e compagni alla vittoria. Sperando in un arbitraggio all'altezza della situazione.Ma si deve ripartire alladomenica in casa della Sampdoria. A Marassi bisogna che il Napoli torni ad essere quello che fino al 12 novembre ha dominato in lungo ed in largo. Basta timidezze o ...Dal campionato riaperto a campioni d'inverno il passo è stato breve. Sono passati quattro giorni dalla sconfitta del Napoli al Meazza e tutto è tornato come prima. Non è che il titolo del girone d'and ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...