Napoli | Spalletti | «Juve colosso in passato | vinta con grande merito»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato dopo la netta vittoria contro lantus: le dichiarazioni del tecnico Lucianoè stato intervistato a DAZN dopo. PARTITA – È una serata bella perché la squadra ha giocato una bella partita a ritmi altissimi. C’era una cornice di pubblico importantissima, i napoletani ci stanno sempre dietro. Ma questa squadra ha ricreato l’amore intorno a questi colori, oggi ce la siamo giocata nel modo giusto. Se fanno quello che è nelle loro qualità possono venire fuori partite importanti come questa. GESTIONE – Siamo rimasti dentro la partita nella partita corretta dopo il loro gol grazie anche all’entusiasmo dei tifosi. Abbiamo gestito bene la reazione dellache ci ha creato qualche difficoltà ...

nome Società Sportiva Calcio anno di fondazione 1926 allenatore Luciano stadio Diego Armando Maradona Leggi anche - Juventus 5 - 1: al ... Ha invece ostentato certezze sull'altra panchina, che ha confermato in blocco il modulo (4 - 3 - 3) e gli 11 titolari con cui il aveva spiccato il volo dall'inizio della stagione, ... Manita, pokerissimo, insomma un Napoli stratosferico, che travolge una Juve lanciata da una grande rimonta con 24 punti in 8 partite, facendola apparire piccola piccola. Il 5-1 dell'anticipo della 18m ... Il tecnico dopo il trionfo sulla Juventus: "Lotta scudetto Abbiamo mandato un messaggio più che altro a noi stessi" ...