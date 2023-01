Napoli | macchina da spettacolo e da due gol e mezzo a partita

(Di sabato 14 gennaio 2023) Jakob Bernoulli, il matematico che ha teorizzato la legge dei grandi numeri, ci perdonerà. Perché stavolta il suo principio non sarà utilizzato a proposito della media sperimentale, ma del rendimento ...

Perché stavolta il suo principio non sarà utilizzato a proposito della media sperimentale, ma del rendimento straordinariamente efficace delche in una serie di statistiche trova la ...... punita al 13' dal colpo di testa di Osimhen che ha portato in vantaggio ilnel big match ... Con la rete dell'attaccante di Spalletti si ferma laperfetta della difesa ideata da Allegri ...Osimhen e Kvaratskhelia fanno a pezzi la squadra di Allegri che pure ha provato a giocarsela. Nel corpo a corpo gli uomini di Spalletti sono stati impietosi ...Il Napoli travolge la Juventus e ferma così ad otto la striscia di vittorie dei bianconeri, che scivolano così a -10 dai partenopei ...