Napoli-Juventus | scommettitore punta sul 5-1 degli azzurri e vince 36 750 euro

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nella serata di ieri ilha travolto lamediante un netto 5-1 nel match valevole per l’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un successo clamoroso che, stando a quanto segnalato dall’agenzia Agimeg, non accadeva da circa trent’anni e che ha permesso ad unodi portare a casa un ricco bottino. Un romano ha creduto nella possibilità che si potesse verificare un simile punteggio ed ha deciso dire 350, presso l’agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma, proprio sulla vittoria per 5-1 delsulla. Il fortunato scommettitori ha incassato la bellezza di 36.750. SportFace.