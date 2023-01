Napoli-Juventus | negato l’ingresso ad alcuni striscioni della Curva B

... il Teatro San Carlo di, tuttavia la Scala rappresenta qualcosa di unico, proprio perch è il ... E poi all'inizio non ero milanista, simpatizzavo per la. Finch al mare a Sestri Levante , ...Dopo la vittoria della capolistacontro la, il Milan scende in campo contro il Lecce per la diciottesima giornata di Serie ALa rotonda vittoria per 5 - 1 ottenuta dalcapolista di Luciano Spalletti contro la ...Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato su Twitter la prestazione del Napoli che ha asfaltato la Juventus con il risultato di 5-1: "Il difensore più celebrato dell’estate: Bremer. Il difensore più ...Il Milan non riesce a vincere in casa del Lecce e il Napoli vola a +9: le reti di Leao e Calabria ... Con questo pareggio i campioni d'Italia in carica superano la Juventus, portandosi nuovamente al ...