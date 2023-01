Napoli-Juventus | Ivan Zazzaroni | “Sul 4-1 ho ricevuto un messaggio da un allenatore importante”

Tuttosport

Ilieri sera ha messo a nudo un po' tutti i problemi della. Che, a quanto pare, non erano del tutto risolti, ma solamente in parte 'mascherati' dalla lunga striscia di vittorie di ...ZaffaroniCLASSIFICA SERIE A:* 47 punti; Milan* 38;* 37; Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce* 20; Bologna ed Empoli 19; ... Dopo Napoli-Juve: cinque domande ad Allegri Era atteso un miglioramento del Napoli alla terza gara dalla ripresa. Nonostante non sia ancora quello dello scorso autunno, gli azzurri hanno ottenuto una vittoria con punteggio storico. La Juventus ...Nel day after di Napoli-Juventus arriva una notizia ufficiale che condizionerà e non poco i prossimi impegni stagionali.