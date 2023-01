Napoli-Juventus | gesto folle di De Laurentiis in tribuna | tifosi in visibilio

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nemmeno De Laurentis è riuscito a contenere la gioia, beccato dalle telecamere proprio mentre lo faceva, caduta di stile? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Inevitabile che l’entusiasmo dei partenopei in questo momento sia arrivato alle stelle. In aggiunta alle prestazioni già avvincenti dell’inizio di stagione, infatti, sono arrivate anche quelle in questa seconda Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.