Napoli-Juventus | esonero Allegri | il verdetto del Maradona parla chiaro

Leggi su inews24

(Di sabato 14 gennaio 2023), non ci avrebbe scommesse nessuno che sarebbe andata a finire così. O meglio, qualcuno sì. Un anonimo scommettitore che a Roma ha puntato 350 euro sul 5-1 finale e ne ha incassati 37mila. In realtà i numeri da guardare soino altri. Erano trent’anni che i bianconeri non perdevano in modo così pesante (e allopra L'articolo proviene da Inews24.it.