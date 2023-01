Napoli-Juventus | direzioni senza intoppi per Doveri | voto 7

(Di sabato 14 gennaio 2023) In una partita importante come quella traaffidare la direzione asi è rivelato quanto mai decisivo In una partita importante come quella traaffidare la direzione asi è rivelato quanto mai decisivo. La Gazzetta dello Sport al netto di una ammonizione mancata ha elogiato la direzione di gara del fischietto. Non era semplice le pressioni che si sentono in un big match sono elevate ma lui è stato bravo a tenere in mano la partita dall’inizio alla fine.7. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' stata una scelta felice quella designatore Rocchi di mandare al Maradona Daniele Doveri per il big - match traLa risposta è sì: promosso a pieni voti il fischietto romano che ha avuto un metro di giudizio coerente, fischiando poco, non agevolando le simulazioni e prendendo le decisioni ...Non ci sono altri risultati se non la vittoria per il Milan a Lecce per restare in scia al, che ieri ha vinto 5 - 1 con la. Un successo, per i rossoneri, significherebbe anche isolarsi al secondo posto e tenere a distanza le possibili avversarie per un posto Champions. E poi ...La capolista Napoli è sempre più sola al comando. La Juventus, dopo otto vittorie consecutive in campionato con zero gol incassati, stecca la nona e crolla in maniera clamorosa al Maradona subendo cin ...Il Napoli vince 5-1 contro la Juventus e si porta a 10 punti dalla 2° in classifica, aspettando la sfida odierna del Milan. I partenopei sbloccano con Osimhen dopo una mezza rovesciata di Kvaratskheli ...