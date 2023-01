Napoli-Juventus 5-1 | sui social è di nuovo #AllegriOut | VIDEO

FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie Aa +10 su Juve e Milan: la classifica di A Iltravolge lanel big match che inaugura la 18giornata di Serie A. Con questi tre ...Il, dopo aver travolto la, è in fuga a +10 dai bianconeri. La stessa distanza che separa gli azzurri dal Milan , che a Lecce avranno il compito di tenere aperto il campionato. Ma per la ...46' Inizia la ripresa 45' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Juventus sotto di due reti all'intervallo. 41' Raddoppia il Napoli ancora con Spavone che firma la ...Il Napoli ha stravinto il big match contro la Juventus dominando in lungo e in largo contro la squadra di Massimiliano Allegri al Maradona. In pochissimi momenti i bianconeri hanno dato l'impressione ...