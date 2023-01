Napoli-Juventus 5-1 | Osimhen | “Abbiamo buone possibilità di vincere lo scudetto”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) “E’ stata una notte fantastica, forzasempre”. Esordisce così Victor, in italiano per la prima volta, dopo la vittoria per 5-1 tragriffata dall’attaccante nigeriano con due gol e un assist: “Complimenti alla squadra, rispetto per la, avevamo bisogno dei tre punti, orgoglioso di aver dato il mio contributo alla squadra con due gol e un assist, continuiamo così”. Nessuna scaramanzia: “chance dilo, ma non pensiamo a quella parola, ora cerchiamo di vincerne il più possibile e seguire Spalletti. Dobbiamo andare avanti così,una grande squadra a livello tecnico, anche lama siamo stati bravi in questa battaglia”. ...