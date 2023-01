Napoli-Juventus 5-1 | il film della partita del ‘Maradona’ | VIDEO

Qualche timida protesta bianconera in occasione della prima e della terza rete del, ma in ...conclusione del 3 - 1 di Rrhamani il nigeriano copre la visuale all'estremo difensore della,...Un ko durissimo, umiliante, quello subito dallanel big match del Maradona contro il. Un dominio assoluto per la formazione di Spalletti che cala la manita e allunga in vetta alla classifica portandosi a +10 dalla squadra di Allegri.Stanno diventando virali, in questi minuti, le reazioni in diretta di Oppini e Repice durante Napoli-Juventus. Il primo, come molti sanno, è di chiara fede juventina e collabora con 7 Gold, riproponen ...Direttamente sulle colonne de "La Stampa", Gigi Garanzini commenta Napoli-Juventus giocata ieri sera: "Dal corto muso al muso lungo. Alla fine è un massacro, la Juventus che ...