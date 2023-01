Napoli-Juve | uno scommettitore punta sul 5-1 e vince 36 750 euro

...dalcapolista di Luciano Spalletti contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ha aperto ieri la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Pioli cerca i tre punti per staccare la...Commenta per primo In Primavera come in prima squadra. Ildi Frustalupi ha battuto i pari età dellaper 2 - 1. Le marcature sono state siglate entrambe da Spavone , mentre per i bianconeri in rete è andato Hasa . Gli azzurri salgono così a 16 ...Il lato meno patinato della squadra di Spalletti: Di Lorenzo e Mario Rui, “i terzini dell'Empoli”, e poi Elmas il tuttofare di qualità ...Una cifra straordinaria per una vittoria straordinaria Un romano ha puntato 350 euro sul punteggio di 5-1, presso l’agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma. Il fortunato scommettitore ha incas ...