Napoli-Juve | Spalletti-Allegri e la stretta di mano diventa un meme – Video

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Iltravolge lantus, Lucianostravince il duello con Massimilianoe nel dopopartita aggiunge la ciliegina sulla torta. Dopo il 5-1 rifilato ai bianconeri, il tecnico delsi esibisce in una surreale rincorsa versoper unadidestinata are un, con latesta, rincorre il collega che a testa bassa si avvia verso gli spogliatoi. L’inseguimento viene coronato dall’aggancio e il saluto si concretizza in un clima apparentemente cordiale. Funweek.

Dalla facilità di gioco del, dalla sua occupazione degli spazi, dal suo dilagare non appena lanon è più stata capace di ripartire. In copertina vanno Osimhen e Kvara, incontenibili: ma a ...Laincassa cinque gol dopo trent'anni. S'inchina alla superiorità dele rimane con il sogno della rimonta a brandelli. Non sono solo i 10 punti di distanza a ripiegare velleità e ...I 5 gol subiti al Maradona sono l'immagine dei problemi di organico in alcune posizioni chiave della retroguardia, figli delle scelte dell'estate scorsa. E già a gennaio bisogna intervenire ...Su Corriere di Torino: Errori, gambe molli e passi falsi Il Napoli rifila una manita alla Juve. Napoli travolge i bianconeri, Allegri: «Sconfitta meritata, ora riposiamo ...