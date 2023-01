Napoli-Juve | Spalletti-Allegri e la stretta di mano diventa un meme – Video

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Iltravolge lantus, Lucianostravince il duello con Massimilianoe nel dopopartita aggiunge la ciliegina sulla torta. Dopo il 5-1 rifilato ai bianconeri, il tecnico delsi esibisce in una surreale rincorsa versoper unadidestinata are un, con latesta, rincorre il collega che a testa bassa si avvia verso gli spogliatoi. L’inseguimento viene coronato dall’aggancio e il saluto si concretizza in un clima apparentemente cordiale. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'espressione del volto dell'allenatore delvarrebbe almeno l'Oscar per miglior attore (protagonista naturalmente). Ma anche le 5 purpett' di Nino D'angelo hanno conquistato consensi.Da tempo Antonio Cassano parla male di questae si accanisce soprattutto su Allegri . Dopo il 5 - 1 delnello scontro diretto al Maradona per Fantantonio è una festa, l'ex talento barese ...Voti altissimi per la prova indimenticabile di Victor Osimhen, autore di una doppietta e di un assist nel 5-1 alla Juventus ...Paolo Casarin, ex arbitro, ha analizzato i casi da moviola di Napoli-Juventus sul Corriere della Sera: "Sempre corretto il metro di giudizio dell’arbitro Dover. Dieci minuti senza interventi di Doveri ...