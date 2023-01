Napoli-Juve | scommette sul 5-1 e vince 36 750 euro

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – La vittoria delsullantus per 5-1 ha permesso una super vincita alle scommesse. Una sconfitta del genere per i bianconeri – segnala l’agenzia Agimeg – non accadeva da circa 30 anni in campionato ed era quindi difficilissima da ipotizzare soprattutto nelle proporzioni del risultato. Ma non è stato così per un bravo e fortunato scommettitore, che ha creduto nell’inaspettato successo dei partenopei. Lo scommettitore ha infatti puntato 350, presso l’agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma, proprio sulla vittoria per 5-1 delsullantus. La giocata – sottolinea Agimeg – ha fruttato una super vincita di 36.750. Funweek.

