Napoli-Juve | l’episodio ‘nascosto’ che ha deciso la partita

Leggi su serieanews

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilsi tiene stretto in primo posto in classifica dopo la vittoria contro la. C’è un episodio, passato sotto traccia, che è stato decisivo. Festa grande, eppure non si è vinto niente. Ma si sa,ntus è unache fa storia a sé, un derby non dichiarato tra due squadre che rappresentano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.