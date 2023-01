Napoli-Juve | Di Lorenzo | “L’abbiamo vinta insieme ai tifosi | Spalletti ci ha dato una mentalità vincente”

Forzasempre". Esordisce così il principe della serata, l'attaccante nigeriano Victor ...è il terzo giocatore capace di segnare e servire un assist in un primo tempo di Serie A contro la...Al fischio finale, Allegri - comprensibilmente amareggiato per il risulto finale - stava ripiegando verso il tunnel che porta negli spogliatoi, così il tecnico dello ha dovuto rincorrere. ..."Il Napoli è una squadra forte a campo aperto e non possiamo concedergli certi vantaggi" L'analisi di Danilo, difensore della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. "Non er ...Serata da brividi al Maradona, dove gli azzurri spazzano via la Juventus, con il roboante 5-1 con il quale spedisce i bianconeri a -10. Doppietta di Osimhen, Kvaratshkelia, Rrahmani ed Elmas per la fe ...