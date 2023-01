Napoli-Juve | 9 parcheggiatori abusivi denunciati

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCentoventitre verbali per violazioni al codice della strada, 81 auto in divieto di sosta prelevate e novesono stati. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla Polizia municipale in occasione della partita di serie Antus, disputata allo stadio Diego Armando Maradona. Gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato due vetture (per avere riscontrato l’assenza della polizza assicurativa), e controllato trenta esercizi commerciali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

