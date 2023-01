Napoli | ecco il tweet di De Laurentiis sulla Juve

La cronaca della partita Dopo 10 minuti di studio e di sostanziale equilibrioil gol del vantaggio delal 14'. Cross di Politano dalla destra e mezza rovesciata di : Szczesny si oppone in ...Spalletti non vuole lasciare nulla al caso. Al minuto 79' quando al Maradona era già partita la festa e con un risultato incredibile in cassaforte è andato a rimproverare Ndombele , che doveva entrare ...Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato a Dazn dopo l'incredibile vittoria contro la Juventus per 5-1. Ecco le sue parole: ...Divertente siparietto dopo Napoli-Juventus 5-1 tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Il tecnico di Certaldo, dopo la netta vittoria contro il rivale livornese, va proprio a cercare il tecnico ...