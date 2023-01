«Napoli | ecco il merito di Spalletti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il grande vincitore della sfida del Maradona è lui, Luciano. Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava lo celebra così: «Questo è ildel toscano di campagna: parla alla squadra tutta, non si affida alle prodezze del singolo, ha costruito un gruppo dove la legge è uguale per tutti. Dove tutti devono saper dare il loro personale contributo. Lucio, nel centro sportivo di Castel Volturno dove ha deciso di stabilire residenza temporanea, cura i dettagli, affila ogni volta le armi che possiede. E contro la Juventus non ha avuto paura di vincere con il gioco» L'articolo proviene da Calcio News 24.