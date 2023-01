Napoli | complimenti dallo juventino Zampini | “Ci hanno dominato | un secondo tempo umiliante”

... fino alle conferenze stampa della vigilia in cui si sono scambiati(e qualche frecciata) tra i due era sceso il gelo per una polemica legata all'arbitraggio di un altro- Juventus.Le corse della settimana Martedì aNelle corse di preparazione degli Handicap Principali che .... Bellissima prestazione di Brughel AA, cavallo anglo arabo che nella corsa dedicata ...La moviola della Gazzetta dello Sport si complimenta con l'arbitro Daniele Doveri per la direzione di Napoli-Juventus. Il direttore di gara ha lasciato molto correre ...Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam esultano per la strepitosa vittoria dei loro ex compagni sulla Juventus. I due ex calciatori azzurri, in alcune storie pubblicate su Instagram, hanno celebrato ...