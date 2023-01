Napoli | anche i vip fanno festa | i messaggi social dopo la vittoria con la Juve

2 Il calcio è belloperché regala storie incredibili. Alzi la mano chi la scorsa estate pensava che il difensore ... L'attaccante nigeriano delsi è riscattato alla grande ieri sera contro ...domenica ha avuto un discreto ingresso, non ha avuto nessuna colpa sul pareggio dell'Empoli" . Sulla lotta scudetto : " Ilha questo vantaggio, se continua a giocare così lo vedo ...Durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio sanzionate per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo 6 persone per essersi presentate allo stadio senza biglietto.. Al teatro Mercadante dal 18 gennaio. “Sono contenta di aver incontrato questo testo, di aver avuto questa occasione: faccio poco teatro rispetto al cinema ma ogni volta mi accorgo che è ‘nutriente’ ...