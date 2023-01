Muore a 95 anni e lascia in eredità all’Asl di Lecce beni per oltre tre milioni di euro

Dopo la guerra, si era laureato in Giurisprudenza con una tesi in Economia e negli'50 aveva fondato un'azienda di ricerca che si occupava di chimica e biologia, per poi però virare in campo ...a 95e lascia in eredità all'Asl di Lecce beni immobili, titoli e risparmi, per oltre tre milioni di euro, con la finalità di realizzare a Maglie ( Lecce ) una struttura "di cura e ...Eseguita l'autopsia sul corpo di Valeria Fioravanti, la ragazza di 27 anni morta di meningite dopo essere stata dimessa da tre ospedali romani: con una perizia accurata si è deciso di analizzare l'int ...Un uomo di 49 anni è morto stamani investito mentre era in bicicletta a Mornico al Serio. L'incidente è avvenuto attorno alle 6.30 nella zona produttiva del… Leggi ...