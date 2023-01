Mudryk-Chelsea | lo Shakhtar conferma | 'Siamo vicini a chiudere'

numero-diez.com

Poi è arrivato il, mettendo sul tavolo 70 milioni di euro subito più 30 di bonus raggiungibili. Quello che chiedeva lo Shakhtar: affare fatto.Il giocatore ha detto sì ad un ...Sono ore caldissime per il futuro di, lsi è inserito con forza e ha trovato l'accordo con lo Shakhtar: le ultime di CM. ITIl calciomercato sa essere imprevedibile e tutto può cambiare letteralmente in un attimo. È proprio ... ULTIM'ORA - Accordo Chelsea-Shakhtar per Mudryk! Clamorosa indiscrezione sul futuro di Mudryk: obiettivo di diverse squadre tra cui il Milan: il giocatore sta firmando e l'annuncio è imminente.Come riporta Fabrizio Romano, il giocatore sarà un nuovo giocatore del Chelsea nelle prossime ore, e sarà presto in viaggio per raggiungere Londra. Per tanto tempo è stato vicinissimo all’Arsenal, ma ...