Movi Family Apart Hotel | la Spa per bambini nel cuore delle Dolomiti

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il concetto non è “venite in Alta Badia e rifilateci i vostri figli, dimenticateli”. Piuttosto, “venite con i vostri figli e diteci di cosa avete bisogno”. Movimënt, il grande contenitore di idee dell'Alta Badia, stavolta scommette sul primo Family4 stelle, struttura ricettiva per famiglie innovativa nel concetto quanto nella realizzazione nel. Punti di forza? Gli spazi ad hoc per il divertimento e l'apprendimento; un innovativo parco aquatico interno; servizi dedicati come la spesa al supermarket o i pasti (ordinabili tramite il sistema di infotainment dai locali tipici di zona) direttamente in camera. Ecco dunque che a Corvara prende vita, dopo un importante investimento di 14 milioni di euro, un complesso che per l'area è un unicum nel suo genere, realizzato anche ...