Motomondiale | Bagnaia compie 26 anni | gli auguri dei suoi cari e della Ducati

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - Francesco "Pecco"26. Il pilota, che da dententore del titolo MotoGP si avvia alla nuova stagione che scatterà il 26 marzo a Portimao (Portogallo), ha ricevuto degliteneri e speciali dalla sorella Carola, che è sempre al suo fianco. In una storia su Instagram, ha postato una loro foto da bambini abbracciati a un Pippo gigante di peluche a Disneyland. Non sono mancati anche glidel team di Borgo Panigale e quellifidanzata Domizia Castagnini. "26di anima pura, energia, adrenalina", scrive su Instagram. "Non vedo l'ora di tenerti per mano per tutta la vita".

Corriere dello Sport

