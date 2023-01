Morta di meningite | al vaglio le telecamere di quattro ospedali

(Di sabato 14 gennaio 2023) È entrata e uscita da. Ogni volta Valeria Fioravanti è stata dimessa dai Pronto soccorso. Ogni volta con una diagnosi differente. Anche se continuava ad avere forti dolori alla testa e alla spalla. Fino a quando, dopo 11 giorni di agonia, èper. Per capire se nei nosocomi romani, ai quali si è rivolta la ragazza di 27 anni, deceduta il 10 gennaio al Policlinico Gemelli, siano state o meno commesse negligenze o imperizie, gli inquirenti hanno deciso di allargare le indagini. L'intenzione della procura, infatti, non è solo quella di acquisire tutta la documentazione medica neglifiniti nel mirino dopo la denuncia del padre di Valeria, ma anche tutti i video registrati dallepresenti negli stessi: Campus ...

Impegnata da anni contro la malasanità, l'associazione Codici ha deciso di intervenire sul caso di Valeria Fioravanti, la ragazza di 27 annidilo scorso 10 gennaio a Roma . Con un ...Roma - Aveva solo 27 anni Valeria Fioravanti, la giovane di Romaper unabatterica riconosciuta troppo tardi dopo sette accessi in pronto soccorso in pochi giorni per dolori sempre più intensi. Valeria era madre di una bambina di 15 mesi e a fine ...È entrata e uscita da quattro ospedali. Ogni volta Valeria Fioravanti è stata dimessa dai Pronto soccorso. Ogni volta con una diagnosi ...La procura indaga per omicidio colposo nel caso della donna morta per una meningite batterica in seguito a un banale intervento ...