Morta Antonella Moretti | aveva 58 anni

(Di sabato 14 gennaio 2023). Lutto in Italia, è scomparsa all’improvvisoappena 58ed era un’imprenditrice molto stimata nell’ambiente. Da alcune settimane accusava mal di schiena e le sue condizioni sarebbero peggiorate negli ultimi giorni. Alla fine non ce l’ha fatta. La sua morte ha generato tristezza e sgomento. (Continua…) LEGGI ANCHE: Donato Rmorto come Gianluca Vialli, i due erano grandi amiciall’età di 58, famosa imprenditrice molto nota soprattutto nel Nordest Italia perchè presidente di Marevivo Veneto. La donna da alcune settimane ...

Un lutto travolge l'Italia del Nordest, doveMoretti era conosciuta da tutti. L'imprenditrice, nonché presidente di Marevivo Veneto, èa 58 anni dopo che per settimane accusava mal di schiena. Poi nella giornata di sabato la ...Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa diMoretti , 58 anni, imprenditrice molto nota in tutto il Nordest e presidente di Marevivo ... Ènelle prime ore di questa mattina all'...Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa di Antonella Moretti, 58 anni, imprenditrice molto nota in tutto il Nordest e presidente di Marevivo Veneto. Da alcune settimane ...Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa di Antonella Moretti, 58 anni, imprenditrice molto nota in tutto il Nordest e presidente di Marevivo Veneto. Da alcune settimane ...