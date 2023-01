Bambina ucraina6 anni di infarto per le bombe di Putin . Un tweet spiega che il cuore della piccola Elya ha ceduto dopo mesi passati a scappare da orrori e terrore della guerra. E la storia della ...Fino a quando, dopo 11 giorni di agonia, èper meningite. Per capire se nei nosocomi romani, ... L'intenzione della procura, infatti, non èquella di acquisire tutta la documentazione medica ..."Si è nascosta per la maggior parte del tempo nel seminterrato con la sua famiglia": bimba morta a solo 6 anni di infarto per le bombe di Putin ...Con gli ultimi dubbi sulla morte di Davide Piampiano che si vanno sciogliendo, parallelamente procede un altro filone di accertamenti e indagine: quello relativo al fatto che i due ragazzi ...