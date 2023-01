Monza | Ciurria | «Basta un episodio per riaprire la partita»

... Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto;; Caprari, ... Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Lecce 19, Bologna 19, Empoli 19, Salernitana 18,18, ...... pagelle Cremonese -Le pagelle dei protagonisti del match tra Cremonese e, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. . TOP:FLOP: Ghiglione VOTI: a fine ...Cremonese e Monza si sfidano nel derby lombardo della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Il Monza è in vantaggio 2-0 contro la Cremonese allo Stadio Zini alla fine del primo tempo. I brianzoli sbloccano la gara dopo 8 minuti con il tap-in di Ciurria dopo la deviazione di Petagna sul cross ...