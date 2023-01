Monza | Caprari torna al gol | «Mi mancava tanto»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Gianluca, attaccante del, ha parlato al termine della sfida vinta contro la Cremonese grazie ad una sua doppietta Gianluca, attaccante del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Era importante vincere qui, vuol dire. Stacchiamo un’altra concorrente, nel finale abbiamo rischiato però di pareggiarla. Sono contento, il gol mi. Quando vieni in una squadra nuova, ti devi adattare. Questi gol ci volevano e spero che possano dare slancio nel campionato. Se ci divertiamo con Palladino? Ultimamente ancora di più, mentre all’inizio non è stato facile. Ha dato una sistemata, siamo squadra in tutti i sensi e ci divertiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

