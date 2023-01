Monza | Caprari | 'Avevo bisogno di quel rigore | ora ci divertiamo'

SOS Fanta

La ciliegina sulla torta sono i due assist per Ciurria e. (22' s.t. Gytkjaer 6 Riferimento offensivo per il finale di gara, tocca pochi palloni) All. Palladino 6,5 : Ilsvolge ...CREMONA - Ilvince 3 - 2 il derby lombardo con la Cremonese nella penultima giornata di andata di Serie A e ...si sono portati sul 3 - 0 con le reti nel primo tempo di Ciurria e(rigore),... Cremonese-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta su Caprari, c’è Tsadjout Dopo il pareggio con l'Inter, il Monza torna alla vittoria sul campo della Cremonese. La squadra di Palladino conquista infatti i tre punti portandosi inizialmente sul 3-0 con la doppietta di Caprari ...CREMONA (ITALPRESS) – Per la Cremonese ennesima sconfitta, undicesima della stagione, mentre il Monza festeggia il 3-2 con cui torna a casa.