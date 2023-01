Milano | tentano di rubargli portafoglio e lo accoltellano | 18enne ferito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023), 14 gen. (Adnkronos) - Undi origine estone è stato accoltellato per aver cercato di difendersi da un tentativo di rapina. E' accaduto la scorsa notte a. Poco prima delle 4, il giovane si trovava all'esterno di una discoteca in via Alessio De Tocqueville, quando è stato aggredito da un soggetto che ha tentato di portargli via il. La vittima non si è fatta intimidire e ha cercato di reagire, ma l'aggressore lo ha colpito con un coltellino all'addome. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 Areu, che lo hanno soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul caso indaga la polizia.