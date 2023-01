Milan-Pioli | tocca i nervi ai senatori per il riscatto

Leggi su calcionews24

Stefano Pioli ha dato le sue istruzioni al gruppo rossonero puntando i riflettori soprattutto ai big che devono trascinare la squadra. L'allenatore del Milan contro il Lecce si affiderà ai big che in Coppa contro il Torino hanno deluso. Leao, Theo Hernandez, Giroud sono i tre che possono e devono fare di più trascinando un gruppo che ha due partite per capire quale futuro sarà. Prima la partita del Via del Mare per la Serie A e poi la sfida di Riad contro l'Inter per il primo trofeo stagionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.