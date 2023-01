Milan | niente ritorno a Milano | Pioli sceglie di partire subito in ritiro per la Supercoppa

MilanLive.it

Il governo non c'entra'. 'Noi abbiamo fatto un progetto chiaro di compatibilità che abbiamo ... ministro alle infrastrutture e grande tifoso rossonero: 'Già troppi anni persi,e Inter non ......della Roma che stavano raggiungendo lo stadio di San Siro per la partita contro ile quelli ...tifosi giallorossi sugli spalti - il divieto di trasferta vale anche per i colleghi napoletani,... Calciomercato Milan, niente da fare: dal Brasile alla Premier Il Milan ha pareggiato 2-2 a Lecce in una partita della 18esima giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con l'autogol di Theo Hernandez e il gol di Baschirotto. Nella ripresa ...Ora l’attenzione è tutta rivolta su Rafael Leao: Maldini e Massara sono al lavoro per chiudere in fretta anche il prolungamento della stella portoghese. “Con Leao ci stiamo sentendo, ci sono le videoc ...