Milan | l' errore decisivo di cui nessuno parla | mister Pioli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Poter mostrare il tricolore sul petto non rende necessariamente grande una squadra. Lo fa, invece, il modo di stare in campo, l'atteggiamento dei giocatori e i risultati sportivi. Tutti fattori che, almeno in questo momento, mancano al. Club che nel giro di poco tempo è passato dal vincere un meraviglioso scudetto, il 22 maggio scorso, a interrogarsi per una prima parte di stagione sotto le aspettative. Non è dato sapere cosa abbia detto ieri mattina Stefanoai giocatori, rientrati aello per dormire subito dopo la deludente sconfitta di mercoledì in Coppa Italia contro il Torino, ma è certo che abbia richiamato gli stessi all'ordine. Sono inaccettabili, dopotutto, le ultime uscite rossonere, con la rimonta subita nel finale da 0-2 a 2-2 in campionato contro la Roma e, appunto, l'eliminazione dalla coppa nazionale ai ...

...di forza che vale più degli attuali 10 punti di vantaggio in classifica sui bianconeri (ilè ... La Juve barcolla e il Napoli ne approfitta: al 65 Osimhen cala il poker: ancora unin ......rimediano la terza sconfitta in questa Serie A e restano così in seconda posizione con il(... 22:05 60' - Osimhen vicino al poker L'attaccante del Napoli recupera palla sudella difesa ...Non puoi bere un bicchiere d'acqua, non puoi uscire di casa, non puoi nulla di nulla. La parola d'ordine dei Milanisti in queste ore è: "Con tutti i problemi ...Serata da brividi al Maradona, dove gli azzurri spazzano via la Juventus, con il roboante 5-1 con il quale spedisce i bianconeri a -10. Doppietta di Osimhen, Kvaratshkelia, Rrahmani ed Elmas per la fe ...